Pietralunga: un branco di cinghiali a due passi dal centro storico

Una famiglia di cinghiali, due adulti e 6 piccoli, che si ferma vicino alle mura urbiche di Pietralunga.

Gli animali sono stati ripresi e i filmati, ben 2, sono stati postati direttamente dal sindaco Mirko Ceci nel suo profilo.

Il primo, dal titolo eloquente: ''La natura... Pietralunga mure urbiche....'' è stato inserito il 16 febbraio. Il secondo video, sempre dal titolo 'La natura.. Mure urbiche. 2'' è stato inserito sempre lo stesso giorno con qualche minuto di ritardo rispetto al primo.

In entrambi si vedono gli animali che sostano in una zona delimitata da due muretti e con della ghiaia in mezzo, mentre sono alla ricerca di cibo. Nel primo l'attenzione è sulla mamma con i cuccioli, nel secondo video, invece, l'attenzione si sposta a tutti e 6 e compare anche un grosso e esemplare che cerca del cibo intorno a un lampione.