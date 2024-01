Pierantonio, più di un milione di euro per sistemare la scuola elementare

La giunta comunale di Umbertide ha approvato il primo progetto di ricostruzione in seguito al terremoto del 9 marzo 2023. L'amministrazione, annuncia una nota, ha approvato la delibera con cui vengono stanziati 1.200.000 euro per sistemare la scuola elementare di Pierantonio, resa inagibile dal sisma. La somma è stata ottenuta grazie all'assicurazione che era stata stipulata dal Comune di Umbertide in caso di calamità naturali.



Inoltre il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha inviato alla Protezione Civile Regionale la richiesta di proroga dello Stato di Emergenza (attualmente previsto fino al 6 aprile 2024) e ha risollecitato l'inserimento del territorio di Umbertide all'interno del “cratere” Sisma Centro Italia 2016, sottolineando che "ciò consentirebbe una maggiore semplificazione procedurale, garantendo così efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa e gestionale della prossima ricostruzione". I

"È un traguardo pieno di speranza e di futuro per la comunità, e soprattutto per i giovani e le famiglie. - sottolinea il vicesindaco, Annalisa Mierla - Una prima luce sulla ricostruzione, che consentirà ai nostri bambini di avere una scuola completamente nuova, proiettata al futuro. Un ringraziamento lo rivolgo alla compagnia assicurativa che seriamente ha portato avanti in collaborazione con noi il lungo percorso per l'ottenimento del premio in tempi rapidissimi. Per la prima volta dal 9 marzo avrò una notte più serena".