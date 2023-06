Esame orale per nonna Imelda, la candidata di 90 anni che vuol fare la maestra

Nonna Imelda ha sostenuto questa mattina l'orale dell'esame di matutià. Dopo le due prove scritte anche il colloquio, la terza prova è stata effettuata: ora non rimane che attendere il “verdetto” finale della commissione di esame.

Questa mattina, Imelda Starnini, 90 anni (compiuti lo scorso 3 febbraio) di Città di Castello, aspirante maestra da una vita, è uscita con la schiena dritta, il sorriso sulle labbra dall'aula dell'Istituto dell'Istituto San Francesco di Sales dove è iscritta come esterna per l'esame di maturità ad indirizzo Socio-Psico-Pedagogico: "i sogni arricchiscono il significato della vita a qualunque età. Grazie di cuore a tutti ed un abbraccio grande ai giovani. E poi una dedica speciale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lei segue sempre con ammirazione: "sempre in mezzo ai giovani con messaggi positivi. Grazie Presidente".

Imelda Starnini, 90 anni (compiuti lo scorso 3 febbraio) di Città di Castello, aspirante maestra da una vita, è uscita con la schiena dritta ed il sorriso sulle labbra dall’aula dell’Istituto San Francesco di Sales (paritaria, scuola pubblica, unica in Europa, la cui fondazione risale al 1816) dove è iscritta come esterna per l’esame di maturità ad indirizzo Socio-Psico-Pedagogico. La stessa aula dove mercoledi 21 e giovedi 22 giugno ha sostenuto la prima e sonda prova scritta di Italiano e Scienze Umane. Oggi l’orale, un colloquio incentrato sulle conoscenze acquisite durante l’anno e sulle scelte future, che l’ha vista ancora protagonista accanto a compagni di banco che potrebbero essere tutti suoi nipoti.