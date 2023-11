Omicidio di Pistrino, il sindaco Paladino: "Un delitto angosciante per tutta la comunità"

Il sindaco di Citerna Enea Paladino interviene sull'arresto di un 50enne con l'accusa di omicidio di Marielle Soethe, trovata morta nella propria abitazione il 1 dicembre 2022.

“Voglio porgere a tutte le forze dell’ordine il ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale per l’eccellente lavoro svolto – ha affermato il sindaco - Per una comunità come la nostra, abituata alla tranquillità della vita nel nostro territorio, un delitto di questo tipo è stato particolarmente angosciante. La competenza e la riservatezza con la quale gli inquirenti hanno operato è stata particolarmente apprezzata”.

“La ricostruzione fornita dagli inquirenti ha svelato contorni inquietanti e una particolare efferatezza del reato. Il colpevole è stato per fortuna consegnato alla giustizia e Marielle può riposare in pace, ma ancora una volta una donna in Italia è rimasta vittima di omicidio – ha concluso il sindaco – l’impegno in materia di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere è essenziale, e ribadisco, a nome di tutta l’amministrazione comunale la volontà di agire in tal senso, anche in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre”.