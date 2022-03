Nuova seduta del consiglio comunale: c'è la surroga della dimissionaria Silvia Norgiolini

La surroga della consigliera Silvia Norgiolini (Lista Civica Marinelli Sindaco), che ieri ha rassegnato le proprie dimissioni, aprirà la seduta del consiglio comunale che il presidente Luciano Bacchetta ha convocato per lunedì 14 marzo, alle 17, nella residenza municipale di piazza Gabriotti. I lavori proseguiranno con il punto all’ordine del giorno relativo all’adesione del Comune di Città di Castello all’Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC), sulla quale relazionerà il vice sindaco Giuseppe Stefano Bernicchi.

I componenti dell’assise saranno chiamati poi ad una serie di adempimenti amministrativi che saranno illustrati dall’assessore al bilancio Mauro Mariangeli: l’adozione delle modifiche e integrazioni del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022-2026; la presa d’atto della delibera della Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni relativi al 2019.

Ci sarà poi una serie di interrogazioni presentate da: Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) sul sistema di raccolta e smaltimento rifiuti presso i cimiteri; Roberto Marinelli e Silvia Norgiolini (Lista Civica Marinelli Sindaco) sulla Diocesi di Città di Castello; Valerio Mancini (Lega) circa il degrado di piazza Garibaldi; Fabio Bellucci (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) sul rimborso ai cittadini del canone di depurazione; Roberto Brunelli, Federico Bevignani (Pd) e Fabio Bellucci (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) relativa alla zona di Cornetto-Cinquemiglia-Promano-Coldipozzo-Santa Lucia e per finire Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica), Riccardo Leveque ed Elda Rossi (Fratelli d’Italia) sullo staff del sindaco e sul vicesindaco.

Saranno poi discusse due interpellanze: quella dei consiglieri Maria Grazia Giorgi (Pd) Fabio Bellucci (Lista Civica Luca Secondi Sindaco), Federico Bevignani (Pd), Roberto Brunelli (Pd), Domenico Duranti (Pd), Alessandra Forini (Pd), Monia Paradisi (Pd) e Claudio Serafini (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) sul cimitero di Volterrano e su altri cimiteri rurali e quella dei consiglieri Roberto Marinelli e Silvia Norgiolini (Lista Civica Marinelli Sindaco) sul loggiato Bufalini e sul parco dell’ansa del Tevere.

In conclusione di seduta il consiglio comunale sarà chiamato a votare quattro volte: in discussione ci saranno, infatti, la mozione dei consiglieri Riccardo Leveque (Fratelli d’Italia) e Andrea Lignani Marchesani (Fratelli d’Italia) circa l’ampliamento delle strisce rosa; la mozione della consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) per l’incentivo della raccolta e del riciclo della plastica e per la partecipazione al bando programma sperimentale “mangiaplastica”; la mozione dei consiglieri Gionata Gatticchi (Pd), Loriana Grasselli (Psi) e Rosanna Sabba (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) sulla trasformazione in fondazione dell’associazione Festival delle Nazioni onlus; l’ordine del giorno congiunto dei consiglieri di maggioranza a prima firma dei capigruppo Gionata Gatticchi (Pd), Loriana Grasselli (Psi) e Rosanna Sabba (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) sulla crisi in Ucraina, contro ogni conflitto e l’aumento dei costi energetici.

I lavori potranno essere seguiti in presenza nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 e per l’accesso sarà necessario esibire il Green Pass. La seduta verrà trasmessa in diretta audio-video attraverso il canale ufficiale YouTube del Comune di Città di Castello.