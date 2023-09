Città di Castello, biglietto gratis al museo o al Centro delle Tradizioni Popolari per chi si presenta con i nonni

Chi si presenta con i nonni al museo o al Centro delle Tradizioni Popolari avrà un biglietto omaggio di ingresso per domani, domenica 1 Ottobre, vigilia della giornata nazionale dedicate ai nonni.

L'iniziativa, pensata da Cooperativa Polidero e Comune di Città di Castello, ufficio cultura, intende celebrare attraverso l’arte, la storia e le tradizioni il legame indissolubile fra nonni e nipoti. “Abbiamo pensato che questi luoghi ricchi di arte, storia e tradizioni potrebbero essere la cornice perfetta per rinforzare i legami tra due generazioni”, hanno precisato gli organizzatori di questa iniziativa davvero inedita. Nonni e nipoti insieme potranno conoscere le bellezze ospitate nel Rinascimentale Palazzo Vitelli alla Cannoniera e le prestigiose opere di Luca Signorelli, Raffaello, i Della Robbia, Ghirlandaio fino a quelle più moderne della collezione come De Chirico, Guttuso, Mafai, Bartoccini e i tifernati Palazzi e Nuvolo.

Al centro delle Tradizioni Popolari invece la grande cucina della casa colonica, la vecchia camera da letto e i tanti oggetti dedicati al lavoro agricolo e agli animali accompagneranno i nonni e i nipoti in un viaggio indietro nel tempo. “Come accaduto in altre circostanze, ricorrenze ormai entrate a far parte della nostra vita come la festa dei nonni la giornata nazionale a loro dedicata ed il significato umano e sociale che esprimono – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi – trovano spazio adeguato in un luogo di straordinaria bellezza come la Pinacoteca comunale, autentico scrigno di arte, cultura, tradizioni e leggende. Trascorrere insieme qualche ora lì di domenica, nonni e nipoti, usufruendo tra l’altro di una promozione sul biglietto di ingresso, credo possa rappresentare una occasione unica per ammirare il nuovo percorso realizzato all’interno del palazzo, in previsione delle celebrazioni dell’evento dedicato a Signorelli, subito dopo lo svolgimento del 500enario della morte di Raffaello che ha riscosso un successo straordinario. Anche al Centro delle Tradizioni Popolari ci sarà la possibilità di vivere una giornata all’insegna del passato e di pezzi di storia quotidiana che appartengo alla nostra comunità” ha concluso l’assessore alla cultura del comune tifernate.

Gli orari: Pinacoteca dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30; Centro delle Tradizioni Popolari dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30; PoliedroCultura - 0758554202 / 0758520656 - cultura@ilpoliedro.org.