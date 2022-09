Città di Castello: capitale della stampa d’autore d’epoca con le rarità della Mostra mercato del libro antico

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre Città di Castello sarà la capitale della stampa d’autore d’epoca e della bibliografia con le rarità da tutto il mondo in vetrina alla XXII Mostra Mercato del Libro Antico e della Stampa Antica, promossa dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio con la collaborazione del Comune di Città di Castello.

L’architettura rinascimentale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio accoglierà 40 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero che presenteranno al pubblico una produzione di alto livello per rarità, qualità e anno di realizzazione, che comprenderà codici manoscritti e miniati, incunaboli, testi scientifici illustrati dei secoli XVI-XIX, rare prime edizioni letterarie del 1900, opere cartografiche, incisioni di antichi maestri, vedutistica e grafica moderna di artisti di livello internazionale.

La mostra aprirà alle 15 di venerdì 2 settembre e potrà essere visitata a ingresso libero fino alle 19.30, con una fascia oraria riservata agli operatori commerciali dalle 14 alle 15.Alle 9.30 di sabato 3 settembre si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’esposizione, con la partecipazione del sindaco e dell’assessorato al Commercio e al Turismo, del presidente dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi, del curatore e responsabile scientifico Giancarlo Mezzetti.

Dopo il taglio del nastro la mostra potrà essere visitata fino alle 19.30 di sabato e dalle 9.30 alle 19.30 di domenica. Tra i pezzi pregiati in vendita ci sarà l’unica copia conosciuta di un trattato manoscritto e miniato della seconda metà del Cinquecento per l’insegnamento della musica, stimato decine di migliaia di euro. Accanto alle rarità in mostra, attraverso due iniziative collaterali, a cui saranno abbinate altrettante mostre a tema, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso i personaggi e le esperienze che presenteranno testimonianze importanti della storia e dell’attualità. Il Sessantotto e la rivoluzionaria mobilitazione culturale, sociale e politica contro gli apparati di potere dominanti e le loro ideologie rivivranno nel duetto inedito e appassionato tra due protagonisti dell’epoca, l’onorevole Mario Capanna e l’infettivologo Massimo Galli, tra gli esperti più coinvolti nel dibattito scientifico sul Covid-19, che saranno protagonisti della prima conferenza in programma alle ore 9.45 a palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

Nell’occasione verrà presentata l’opera intitolata “Formidabili queste carte…L’archivio di Mario Capanna”, inventario a cura di Leonardo Musci, alla presenza di Rossella Santolamazza della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria, il presidente Fabio Nisi, Giovanna Giubbini, soprintendente archivistico e bibliografico dell’Umbria, Stefano Vitali, archivista ex direttore dell’Archivio Centrale dello Stato. Le oltre 600 mila conchiglie che fanno parte della raccolta privata più grande d’Europa custodita al museo Malakos di Città di Castello saranno l’altro motivo di interesse della mattinata di conferenze. Con l’iniziativa in programma alle 11.45, sempre a palazzo Vitelli a Sant’Egidio sarà presentato il volume intitolato “Pesci, conchiglie, fossili”, con inserto sulla collezione tifernate, che è stato curato dalla S.B.T. e dal Rotary Fellowship of old rare antique books and prints. A parlare delle meraviglie del mare saranno il fondatore del museo, Gianluigi Bini, la direttrice operativa della collezione Debora Nucci con la ricercatrice Beatrice Santucci, il presidente Nisi, il curatore della manifestazione Mezzetti e Carlo Salvioni per il Rotary Fellowship of old rare antique books and prints.

Nell’ambito della XXII Mostra Mercato del Libro Antico e della Stampa Antica sarà possibile visitare il Museo del Duomo, che ospita la Regola di Sant’Agostino dell’XI secolo, i Capitoli di Sant’Antonio del XIV secolo e la Pergamena di Federico Barbarossa del 1163 con sigillo autentico (info: direttrice Catia Cecchetti, museo@diocesidicastello.it); Il laboratorio di restauro “Memorie di Carta” in via Bufalini (venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina con referente il maestro Stefano Mastriforti); la Tipografia Grifani Donati, museo vivente delle arti grafiche in attività dal 1799 (referente il maestro impressore Gianni Ottaviani); il Museo Storico Stabilimento Tipografico Pliniana (referente Giorgio Zangarelli). Per informazioni sarà possibile consultare il sito web www.mostralibroantico.it o rivolgersi alla segreteria della mostra attraverso i recapiti telefonici 075.8555757, 338.9779751 e 075.8529346 e l’indirizzo di posta elettronica libroanticocdc@gmail.com.