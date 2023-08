Città di Castello, mura urbiche imbrattate dai vandali: il Comune sporgerà denuncia

Il Comune sporgerà denuncia all’autorità giudiziaria per risalire ai responsabili dell’imbrattamento delle mura urbiche compiuto nei pressi di piazza Garibaldi.

“Non chiuderemo gli occhi di fronte a un gesto di inciviltà che offende tutti i tifernati e mortifica gli investimenti che sosteniamo con risorse pubbliche per valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e artistico della nostra città. Per questo sporgeremo denuncia all’autorità giudiziaria per risalire ai responsabili dell’atto vandalico compiuto sulle mura urbiche nei pressi di piazza Garibaldi, nei confronti dei quali valuteremo la possibilità di applicare il Daspo urbano” ha dichiarato il sindaco Luca Secondi a proposito della scritta rinvenuta nel tratto della cinta muraria cittadina appena restaurata alle porte del centro storico, a ridosso della dimora rinascimentale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

A supporto della denuncia, l’amministrazione comunale metterà a disposizione ogni elemento di prova che potrà essere desunto dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo nel centro storico, auspicando che le forze dell’ordine, in collaborazione con la Polizia locale, possano individuare gli autori del vandalismo. La scritta è stata lasciata sulla sommità della parete in pietra che costeggia i giardini di piazza Garibaldi, nei pressi della rotatoria stradale tra viale Raffaele De Cesare, viale Armando Diaz e viale Vittorio Veneto.