Città di Castello, bimbo annegato in piscina: condannati due educatori del centro estivo

Sono stati condannati a 4 mesi (pena sospesa e non menzione) per omicidio colposo, per la morte del piccolo Gianmaria Ciampelli, figlio dell'ex allenatore del Perugia Davide Ciampelli, avvenuta a luglio del 2021 in un agriturismo dove si svolgeva un centro estivo a Città di Castello, i due giovanissimi educatori di 21 e 24 anni, sono difesi dall’avvocato Nada Lucaccioni.

Secondo quanto ricostruito, infatti, il piccolo Gianmaria è morto a seguito di arresto cardiaco per annegamento. Si trovava al centro della piscina in cui stava giocando con gli altri bimbi, quando senza braccioli è scivolato nell’acqua alta. Prima che qualcuno si accorgesse che era finito in fondo alla piscina aveva già inalato troppa acqua. Braccioli che erano stati portati dai familiari, ma lasciati all’ingresso e non utilizzati.

I familiari si sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Valerio Collesi e Marco Bianchini. I due educatori non avrebbero vigilato correttamente sui bambini: uno dei due non era in piscina, mentre l’altro si stava intrattenendo con un altro bambino e non si era accorto di quanto stava accadendo.