Montone, stop al traffico lungo la strada provinciale 201: le modifiche alla viabilità

Il servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia ha disposto l’interruzione temporanea al traffico lungo la Strada provinciale 201 di Pietralunga tratto 1° al Km 1+064. A renderlo noto sono la stessa Provincia e il Comune di Montone.

Il provvedimento si è reso necessario per eseguire i lavori di consolidamento strutturale del ponte presente nel tratto di strada. La disposizione sarà in vigore fino al 20 dicembre e comunque fino al termine delle operazioni.

Previsti percorsi di viabilità alternativa indicata con apposita segnalazione temporanea. Il traffico locale, con esclusione dei veicoli a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate, verrà deviato nella strada comunale San Lorenzo (intersezione Sp 201 km 0+600) e strada comunale Petrelle (intersezione Sp 201 km 0+300), oltre che al km 3+200 della stessa strada in località Corlo.

Ulteriore segnaletica è stata posizionata all’interno del centro abitato di Umbertide e all’uscita di Montone della SS 3 bis Tiberina, in località Santa Maria di Sette, al fine di agevolare e meglio informare gli utenti della strada. Si precisa, inoltre, che la limitazione al transito per i veicoli con portata complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, deve intendersi applicabile su tutte le strade comunali indicate come percorso alternativo, ad eccezione della e45.