Montone, allarme rientrato. Ritrovata Annunziata Grelli: era sotto un albero a mangiare ciliegie

Era distesa sotto un albero, a mangiare le ciliege. Quando l'hanno chiamata, ha risposto in modo tranquillo e pacato: ''Si sono io, chi è che mi chiama? Ma siete tutti per me?''

Erano da poco passate le 12.45 quando Aria, un bellissimo labrador dell'unità cinofile dei vigili del fuoco, ha ritrovato Annunziata Grelli, l'anziana di 87 anni, uscita di casa ieri sera. La signora era viva e vegeta, in buone condizioni, ed è stata ritrovata nella collina proprio sotto il borgo di Montone, dove vive con il nipote.

La donna, ieri sera (lunedì 13 giugno), intorno alle 20 era uscita di casa per una breve passeggiatina: intorno alle 21, però, non era ancora rientrata in casa. Così i familiari hanno iniziato a cercarla ma senza trovarla e intorno alle 22,30 è scattato l'allarme generale.

A Montone sono subito arrivati i vigili del fuoco che, con le unità cinofile e il personale specializzato del Servizio di Topografia applicata al soccorso (Tas) hanno proseguito le ricerche, durate anche la notte.

Alle prime luci dell'alba, ai vigili del fuoco si sono uniti anche i carabinieri della compagnia di Città di Castello, gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile e un elicottero dei pompieri ha effettuato diversi sorvoli della zona, particolarmente coperta motivo per cui era difficile notare la donna dall'alto. A metà mattinata sono arrivate anche le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria. Una ricerca che è proseguita, battente, fino alle 12,45 quando la ottantasettenne è stata ritrovata sotto un albero a mangiare le ciliegie a poche centinaia di metri da casa.