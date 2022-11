Montone: il Comune premia l’arciere Marco Bocchini

Un esempio e motivo di orgoglio per tutta la comunità montonese. Così recita la pergamena consegnata dall’Amministrazione comunale di Montone a Marco Bocchini, tiratore scelto degli arcieri Malatesta, che ha conquistato il primo posto nel campionato nazionale di tiro con arco storico, F.IT.A.ST. 2022.

La cerimonia di premiazione si è tenuta alla Rocca di Braccio nell’ultima giornata della “Festa del Bosco” (martedì 1° novembre), alla presenza del sindaco Mirco Rinaldi, della sua vice Roberta Rosini, dell’assessore Sara Volpi e del presidente della Pro loco montonese, Raffaele Bei.

Bocchini, classe ‘85, inizia a praticare questa antica disciplina sportiva fin da piccolo, grazie a suo nonno Giuseppe. Da sempre tira con l’arco storico, un “pezzo di legno”, come dicono alcuni, ma in realtà quel pezzo di legno è difficile da gestire, perché l’arco ha una sua anima.

Dal 2017 decide di entrare nel Gruppo Arcieri Malatesta di Montone e inizia a partecipare, con ottimi risultati, al campionato nazionale F.IT.A.ST. - Formazione Italiana Arcieri Storici, gareggiando per la categoria arco storico.

La perdita del caro nonno, una figura punto di riferimento che gli ha insegnato tanto nello sport e nella vita, lo porta a prendere un periodo di pausa. Dopo lo stop, nel 2019 riprende il campionato e decide di cambiare tipologia di arco. Riprende in mano l’arco di suo nonno, un foggia storico che si differenzia dall’arco storico per alcune caratteristiche strutturali, ma non nella difficoltà.

Si confronta con centinaia di arcieri provenienti da tutta Italia, e con altrettanti archi differenti: archi storici, foggia storici e tradizionali. Inizia a ottenere diverse medaglie che lo portano, piano piano, sulla vetta della classifica.

Nel 2021 conclude il campionato al 1° posto, ma a causa di una gara secca che avrebbe stabilito il vincitore si piazza al secondo posto del podio. Tutto ciò non ferma la voglia di vincere del giovane arciere, che con impegno e determinazione si prende la rivincita con ampia soddisfazione.

Quest’anno, infatti, Bocchini si è aggiudicato 5 primi posti, conquistando, a tutti gli effetti, il campionato nazionale. Una vittoria dedicata a suo nonno, alla moglie e al piccolo Filippo, come lo stesso Bocchini ha dichiarato quando è stato premiato dal presidente Fitast, Giuliano Cerioni, ad Acquaviva Picena, lo scorso 23 ottobre.