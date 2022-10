Montone, alla “Festa del Bosco” si parla anche di tutela ambientale

Ci sarà anche il tema della tutela ambientale al centro del programma della 38esima edizione della Festa del Bosco, al via a Montone dal 29 ottobre al 1° novembre.

Oltre alle passeggiate nella natura, a piedi e a cavallo, nella giornata di apertura (sabato 29), alle 10.30, il teatro San Fedele ospiterà la presentazione del progetto di miglioramento e riqualificazione del bosco “Macchia del Negrone”. Un momento di approfondimento, con l’Agenzia Forestale Regionale, sull’intervento appena iniziato e finalizzato a mettere in sicurezza e riqualificare l'area verde comunale ricompresa tra via Fortebracci e via A. Bologni. Il tutto attraverso abbattimenti mirati di soggetti in pessime condizioni vegetative o che presentano condizioni di potenziale instabilità, nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Nel piano rientrano anche 35 interventi di potatura per eliminare porzioni di chioma interessate da disseccamenti, che possono costituire dei centri di diffusione di malattie fungine, o per limitare l’eccessiva ramosità. A completamento dei lavori di abbattimento e ripulitura, si procederà, poi, ad un’importante e significativa opera di messa a dimora di 70 alberi d’alto fusto, tra cui piante di leccio, acero montano e cipressi.

Il convegno della mattina del 29 ottobre sarà volto, quindi, a creare spunti di riflessione, tenendo in considerazione anche l’alluvione dello scorso 15 settembre, che ha colpito gravemente, tra le altre zone, pure l’Altotevere. Su questo fronte il Comune di Montone si è subito attivato, in accordo con la Regione Umbria, ad eseguire degli interventi di somma urgenza, quali la sistemazione della strada comunale di Vialba e la sistemazione delle strade nel centro abitato delle Carpini, la ripulitura dei fiumi Carpinella e Carpina liberando i ponti di competenza comunale. In più, l’amministrazione ha segnalato delle opere alla Regione da inserire nello stato di emergenza, tra cui il rifacimento del ponte sul Carpinella nella frazione Carpini e la sistemazione delle scogliere sulla strada comunale di Vialba, lungo il fiume Carpina.