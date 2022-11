Montone, “Buoni taxi sociale'': il Comune pubblica due avvisi

Inclusione sociale e lotta alla povertà. Sono questi i principali obiettivi contenuti in due avvisi pubblicati dal Comune di Montone, per i quali è possibile presentare domanda fino al 28 dicembre.

Il primo è l’avviso pubblico “Buoni taxi sociale”, inteso come importante risposta alle esigenze della mobilità delle fasce più deboli della popolazione, e consiste in un servizio di accompagnamento per dare la possibilità a persone con disabilità e a tutti quei soggetti che manifestano fragilità, compresa la terza età, di accedere al trasporto sociale.

L’altro avviso pubblico, invece, è mirato alla formazione di un elenco di attività imprenditoriali e no profit, disponibili ad accettare i buoni del “taxi sociale” per il pagamento delle corse.

Si tratta di interventi che vanno a migliorare e qualificare i servizi di cura rivolti alle persone nei Comuni dell’Area interna Nord Est, che vedono nel ruolo di capofila il Comune di Gubbio.

Per accedere ai servizi di accompagnamento e trasporto sociale è necessario essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono all’Area interna Nord Est Umbria, essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, in possesso del titolo di soggiorno, e avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a 30 mila euro.