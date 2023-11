Montone, bando per le case popolari: come fare domanda

Il Comune di Montone ha pubblicato il nuovo bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica.

Il bando porterà alla formazione di una graduatoria per accedere alle case popolari. Al momento sono sei gli alloggi disponibili, di cui due riservati per legge a favore dei giovani nuclei familiari e monoparentali.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 dicembre. Gli interessati devono compilare il modello appositamente predisposto, in distribuzione presso gli uffici del Comune o reperibile on line sul sito www.comunemontone.it, e spedire il tutto tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure con una pec all’indirizzo comune.montone@postacert.umbria.it, nonché recandosi direttamente in Comune.

Secondo quanto prescritto dal bando, il nucleo familiare avente diritto all’assegnazione è la famiglia, come risultante dai registri dell’anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si considerano legalmente separati coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella della pubblicazione del bando. Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all’estero, anche se non legalmente separato. Particolare attenzione è rivestita dalla voce dove si precisa che per l’assegnazione gli aspiranti devono avere una capacità economica del nucleo familiare, valutata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), non superiore a 12 mila euro. Ulteriori requisiti riguardano il fatto di non essere titolari, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento, di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero; oltre a non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione.