Umbertide e Monte Santa Maria Tiberina: maxi controllo della polizia

Identificate 83 persone, monitorati 57 veicoli e 2 multe per violazione delle norme del Codice della Strada.

Proseguono i controlli della polizia che, nell’ambito del progetto "Borghi Sicuri", ha rafforzato la propria presenza nel tifernate per prevenire il fenomeno delle truffe e dei furti e dei reati in genere.

In particolare, il monitoraggio ha interessato il territorio comunale di Monte Santa Maria Tiberina e Umbertide.

L’attività è stata preceduta da un’analisi delle principali criticità e delle caratteristiche del territorio al fine di poter meglio regolare la presenza degli agenti e per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità. In questo modo sono stati individuati gli obiettivi più sensibili da monitorare, anche in considerazione degli aspetti geografici e territoriali che vedono Monte Santa Maria Tiberina circondata da alcune frazioni limitrofe che si estendono nelle aree boschive vicine, garantendo, in tal modo, una maggiore efficacia all’azione di controllo.

Il monitoraggio, coordinato dal vicedirigente del commissariato di Città di Castello, ha visto impegnato gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e dagli agenti della Polizia Locale che hanno pattugliato – anche in forma a piedi – le aree del centro cittadino e le vie del piccolo borgo, estendendo capillarmente il monitoraggio anche alle zone residenziali più periferiche e delle frazioni Gioiello e Lippiano.

Il servizio ha visto gli agenti impegnati anche in verifiche agli esercizi commerciali per riscontrare l’eventuale presenza di persone pregiudicate, oltre al rispetto della normativa prevista dal Tulps in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

La presenza degli equipaggi nel centro cittadino è stata anche l’occasione per un contatto diretto con gli abitanti che hanno espresso agli agenti il loro apprezzamento per la presenza sul territorio, auspicando una reiterazione dei servizi.