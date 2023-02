Monte Santa Maria Tiberina: al via un concorso di idee per realizzare una Comunità energetica

Il Comune di Monte Santa Maria Tiberina lancia un concorso di idee progettuali per la realizzazione di una Comunità energetica.

Una proposta volta a favorire l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili in tutto il territorio comunale, al fine di generare risparmi per i cittadini e le attività presenti nella zona.

Con questo preciso obiettivo domani sarà pubblicato il bando in Gazzetta, nonché nella sezione trasparenza del sito del Comune, da parte dell'amministrazione guidata da Letizia Michelini, da sempre sostenitrice delle innovazioni che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale.

Come precisato dalla stessa sindaca del borgo, la volontà è quella di creare una comunità energetica, non frammentata sul territorio, ma omogenea, per la produzione e il consumo di energia più sostenibile: "Dobbiamo dare spazio alla ingegnosità dei professionisti del settore – afferma Michelini -, affinché attraverso un confronto di idee, si propongano progetti e soluzioni innovative, tagliate su misura per le esigenze del nostro territorio, che tengano conto delle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Il tutto per arrivare a proporre una prospettiva all'avanguardia nella costruzione di una comunità energetica".

Il concorso, finanziato mediante il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, è articolato in un’unica fase e vedrà premiate le tre migliori proposte ideative mediante una procedura aperta.

Per partecipare c’è tempo fino al 26 aprile. Il progetto vincitore sarà posto alla base del percorso virtuoso di realizzazione della Comunità energetica che il Comune è convinto di intraprendere.