San Giustino: molestie e danneggiamenti al bar, dovrà stare lontano dal locale per due anni e lasciare in pace gestore e clienti

La Polizia di Stato di Perugia ha emesso un Daspo “Willy” nei confronti di un 39enne che in più occasioni si era reso protagonista di molestie e aggressioni al titolare e ai clienti di un esercizio pubblico di San Giustino.

La misura è stata notificata a seguito della gravità dei numerosi episodi di cui si sarebbe reso responsabile l'uomo, delle modalità con le quali sarebbero avvenuti e dell’allarme sociale creato nei confronti del titolare e dei clienti.

L'uomo, un cittadino straniero, classe 1983, risulta già gravato da numerosi precedenti di polizia, oltre che da un avviso orale emesso a giugno del 2021 e un divieto di ritorno nel comune di San Giustino a maggio per 2 anni non avrà accesso al localee non potrà stazionare nelle immediate vicinanze.

La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.