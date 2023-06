Città di Castello, molesta la ex dopo la fine della relazione: in casa anche una canna di fucile non denunciata

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello hanno denunciato un italiano di 51 anni per il reato di molestie e minacce nei confronti della ex e per detenzione abusiva di armi.

La donna ha raccontato che dopo aver troncato la relazione con l'uomo, questo aveva iniziato a molestarla con numerose telefonate, nel tentativo di convincerla a riallacciare il rapporto sentimentale. Con il passare del tempo, le chiamate si erano fatte sempre più insistenti e l’uomo era arrivato persino a minacciarla.

Dagli accertamenti dei poliziotti è emerso che l’uomo era titolare di licenza di porto d’armi e, per questo motivo, hanno provveduto al ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e della licenza, in attesa delle determinazioni della Prefettura di Perugia. Nell’ambito del ritiro delle armi e delle munizioni, gli agenti hanno anche constatato la presenza di una canna di fucile per la quale non era stata effettuata la prevista denuncia alla Questura.

Per questi motivi, l’uomo è stato denunciato per i reati di minacce, molestie e detenzione abusiva di parti d’arma da fuoco.