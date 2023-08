Città di Castello: "Chi è la tua amica, dammi i documenti che controllo", vicina terribile finisce denunciata

Aggredisce la vicina di casa e un'amica, denunciata dagli agenti del Commissariato di Città di Castello. La donna di 47 anni è stata denunciata per i reati di minacce, lesioni personali e danneggiamento, aggravati dalla finalità discriminatoria per le numerose vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate in diversi episodi dall’indagata nei confronti della vicina di casa, una marocchina di 30 anni e una sua amica di 29.

È emerso che la 47enne, per motivi discriminatori, aveva preteso di controllare i documenti delle persone che accedevano all’interno dell’abitazione della vicina; la stessa, inoltre, aveva più volte accusato la vittima di furti e intrusioni nella sua abitazione, insultandola per la sua appartenenza etnica e invitandola ad andare via.

Nell’ultimo episodio, durante la visita di un’amica, anch’essa marocchina, l’indagata era andata in escandescenza, aggredendo quest’ultima con violenza e afferrandola al collo. Era poi intervenuta in suo soccorso la 30enne che, in seguito, unitamente all’amica, si era portata presso gli uffici del Commissariato per presentare querela.

La situazione era poi degenerata quando l’indagata – appreso di essere stata denunciata – in preda all’ira, si era lasciata andare a minacce e pesanti offese contro la 29enne – che era poi stata aggredita con un bastone dalla donna.