Città di Castello, litiga con alcuni giovani fuori dal bar e li minaccia con un coltello

I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello hanno denunciato un 60enne che al culmine di una discussione per futili motivi con quattro giovani li avrebbe minacciati con un coltello da caccia che teneva in auto.

La lite è avvenuta nel parcheggio di un bar di Città di Castello, dove i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Giunti sul posto hanno raccolto la versione di alcuni testimoni e dei ragazzi minacciati e hanno poi rintracciato il 60enne che intanto si era allontanato. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso del coltello con lama di oltre 20 centimetri e di una roncola.

Per questo è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.