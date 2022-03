Minaccia automobilista con una chiave inglese, rintracciato e denunciato dalla polizia

Prima ha minacciato un automobilista con una chiave inglese e poi si è dato alla fuga. Ma è durata poco, perchè gli agenti del commissariato lo hanno rintracciato. A finire nei guai un sessantaduenne torinese, con precedenti per stupefacenti, che è stato denunciato per minaccia aggravata.

Tutto è avvenuto qualche giorno fa in pieno centro storico.

L'uomo al volante del furgone, secondo una prima e parziale ricostruzione, avrebbe effettuato una manovra pericolosa. Il conducente dell'auto, un tifernate, ha evitato per poco l'incidente: da qui è nato un diverbio a parole, fin quando il sessantaduenne non è tornato all'interno del mezzo,scendendone poi con una grossa chiave inglese e minacciando l’automobilista.

La vittima, spaventata, ha immediatamente preso il telefono e chiesto aiuto alla Polizia di Stato, provocando la reazione dell’aggressore che, a quel punto, si è dato repentinamente alla fuga. Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli agenti, ai quali il tifernate ha raccontato cosa gli era accaduto, fornendo poi alcuni elementi descrittivi necessari a identificare l’uomo, tra cui la targa dell’autocarro.

In seguito agli accertamenti in banca dati e al controllo dei sistemi di video sorveglianza della zona, i poliziotti sono riusciti a risalire al titolare del furgone, un 62enne torinese, con precedenti in materia di stupefacenti.

Dopo averlo convocato in commissariato, gli agenti hanno sentito l’uomo che, dopo aver confermato i fatti, è stato denunciato.