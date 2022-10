Umbertide: una persona arrestata per lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Voleva colpire le persone con cui aveva avuto poco prima una accesa discussione, invece centra un carabiniere e viene arrestato. Protagonista è stato un 48enne di origini campane, che si è reso responsabile di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Erano le 23.40 circa è pervenuta una richiesta di intervento in Umbertide, per delle persone che stavano discutendo all’interno di un bar. Sul posto arriva un equipaggio della Stazione di Umbertide e trova un uomo in forte stato di agitazione dovuto verosimilmente anche ad abuso di alcool, che ha raccontato di una discussione con due stranieri che erano ancora presenti all’interno del locale.

L’uomo quindi, sempre più alterato, si è diretto verso la propria autovettura parcheggiata a brevissima distanza, estraendo dal baule un martello da carpentiere con il quale ha cercato di dirigersi all’interno dell’esercizio per affrontare i due stranieri. La situazione è quindi immediatamente precipitata, quando il 48enne, ha notato uscire dal locale proprio i due stranieri, un 37enne di nazionalità ucraina ed un 33enne di nazionalità albanese, anche loro in evidente stato di ubriachezza: alla loro vista infatti il 48enne, ha tentato di scagliarsi verso uno dei due, cercando di colpirlo con il martello che teneva nella mano destra. L'uomo è stato bloccato ma nel momento concitato, l'attrezzo ha colpito violentemente proprio il militare intervenuto. Ricorso alle cure mediche, ha riportato una ferita lacero contusa trattata con alcuni punti di sutura e giudicata guaribile in 10 giorni.

il 48enne è stato arrestato per lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Processato per direttissima è stato condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa e rimesso in libertà.

Conseguenze anche per il 37enne di nazionalità ucraina, denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale, lo straniero nelle concitate fasi ha proferito ripetutamente improperi e frasi oltraggiose verso i carabinieri impegnati a bloccare il 48enne.

Tutti e tre gli individui, inoltre sono stati infine sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta.