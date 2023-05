Matrimonio vip in Umbria: Andrea Agnelli si è sposato con Deniz Akalin

Matrimonio vip in Umbria. Come riporta il Corriere dello Sport Andrea Agnelli è convolato a nozze con Deniz Akalin. Il matrimonio tra l'ex presidente della Juve e la sua compagna, dal cui amore è nata la figlia, Vera Nil, lo scorso 29 aprile a Lisciano Niccone. Due giorni di festeggiamenti, con la cerimonia si è svolta nel municipio del piccolo paese mentre il ricevimento si è svolto in un resort.

Presenti al matrimonio, tra gli altri, Alessandro Del Piero, Gigi Buffon, Pavel Nedved e la compagna Dara Rolins.