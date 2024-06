Virginia muore a 30 anni, comunità in lutto: "Il sorriso e la sua bontà saranno per noi sempre la guida da seguire"

Città di Castello in lutto. Il Comune, con una nota di cordoglio, dà notizia della morte di Virginia Berliocchi. "Ad appena 30 anni un destino inesorabile l’ha portata via, alla famiglia, agli amici e alla tante persone che gli volevano bene e la conoscevano e apprezzavano per la sua straordinaria umanità, altruismo e dedizione verso gli altri", spiega il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi.

"Referente per il dopo scuola ed il centro estivo presso la parrocchia di Cerbara, per mezzo della Onlus Oratorio Per di Qua, Ideatrice e fondatrice della Onlus Hacuna Matata, impegnata nella clounterapia e volontariato, nella Caritas, Virginia era questo e tanto altro", aggiungono l’ex assessore Andreina Ciubini (già presidente di Asp Muzi Betti) e la consigliera comunale Rosanna Sabba originarie di Cerbara. E ancora: "Siamo da sempre profonde ammiratrici del messaggio straordinario di umanità e solidarietà che Virginia sapeva trasmettere nelle numerose attività che l’hanno vista protagonista assieme alle associazioni, alla parrocchia, alla scuola. Il sorriso e la sua bontà saranno per noi sempre la guida da seguire".