Luca Signorelli, uno di noi: la rievocazione storica che celebra il genio del Rinascimento tifernate

Piazza Gabriotti sarà il luogo in cui si svolgerà la rievocazione storica “Luca, uno di noi”, un omaggio al grande Luca Signorelli nel Cinquecentenario della sua morte.

L'evento, organizzato dal comune di Città di Castello, ripercorrerà le tappe della vita e dell'opera dell'artista tifernate, attraverso una suggestiva rappresentazione con danza e musica. Il percorso toccherà i luoghi in cui Signorelli lavorò e lasciò il suo segno, tra cui alcune chiese normalmente chiuse al pubblico, come la chiesa di Sant’Agostino e la Chiesa di Sant’Apollinare. Un'occasione unica per conoscere meglio uno dei più grandi maestri del Rinascimento italiano.

L’edizione natalizia si svolgerà sabato alle 17.00 e partirà da Piazza Gabriotti. “La torre civica si conferma anche con questo appuntamento al centro dell’Anno Signorelliano e del Natale in città” sottolinea l’assessore alla Cultura e al Patrimonio Michela Botteghi, ricordando che la torre civica è al centro in questo periodo delle aperture straordinarie e sarà il primo set della rievocazione, il 26 dicembre inoltre ospiterà la proiezione dell’affresco perduto di Luca Signorelli grazie a una video installazione di Fabio Galeotti.

La rievocazione è stata curata da un coordinamento di associazioni che ha lavorato sul progetto guidata da Lucia Zappalorto, Mauro Silvestrini, che hanno curato organizzato e testo, Giuseppe Sterparelli, per la parte storico-artistica, con la collaborazione di Cooperativa Il Poliedro, Associazione Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, Società rionale Mattonata, Società rionale Prato, Castello Danza, Associazione culturale Lupi di Ventura. Gli attori che guideranno la rievocazione tra le vie del centro storico tra personaggi famosi e qualche mistero sono Claudia Ripi, Giuseppina Magi, Leonardo Caprini, Davide Biondini, Andrea Bucci, Lorenzo Cozzari, Gabrio Tavernelli.

Una macchina complessa al cui funzionamento ha contribuito in modo fondamentale per l’ordinato svolgimento la Polizia municipale di Città di Castello.