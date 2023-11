Lotteria degli scontrini, fa la spesa e vince 25mila euro

Nuova vincita alla lotteria degli scontrini. Un cliente del supermercato Emi di Cerbara ha vinto un premio di 25.000 euro grazie a uno scontrino di appena 8,69 euro.

"Non sappiamo chi sia il fortunato vincitore - spiega la direttrice Sandra Marinelli - ma pensiamo che vista la modesta somma dello scontrino e l'orario dell'acquisto, è probabile che si tratti di uno dei numerosi clienti che fanno la pausa pranzo qui, nella nostra area ristoro". Il vice direttore Orfeo Urbanelli ha aggiunto: "È una grande gioia per noi, che proprio uno dei nostri clienti abbia fatto questa bella vincita e ci auguriamo che ce ne saranno altre in futuro".