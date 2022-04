Lisciano Niccone, cacciatori sentinelle dell'ambiente: puliscono e trovano anche la carcassa di un motorino

C'era anche la carcassa di un vecchio motorino ormai nascosta dalla vegetazione, fra i quasi 25 quintali di rifiuti che sono stati raccolti dai cacciatori dell'Associazione Urca, unione regionale cacciatori appennino.

Ieri mattina una quarantina di persone, fra cui gli associati dei distretti di caccia di selezione 1Q Lisciano Niccone, 1AA Sant'Anna di Umbertide. 1DD di Umbertide e 1DD Migianella di Umbertide, per una domenica non hanno preso i fucili, ma si sono armati di guanti, ramazze e sacchi neri per tenere pulito l'ambiente.

Una ''Giornata ecologica'' a tutti gli effetti: alle 9,30 i volontari sono partiti con destinazione la strada della Libbia, quella che da Lisciano Niccone conduce verso il Castello di Reschio e quindi a Umbertide.

In circa tre ore hanno ripulito sei chilometri e sono riusciti a riempire una quarantina di sacchi con qualsiasi tipo di rifiuto: dalle mascherine alla plastica, passando per gli pneumatici, fino alla carcassa di un motorino.

''Abbiamo organizzato questa giornata ecologica – ha detto Franco Fabbri, il presidente provinciale di Urca – a Lisciano Niccone, grazie al coinvolgimento del sindaco Gianluca Moscioni''.

Urca, infatti, è un organizzazione autonoma a base regionale per la gestione del territorio e della fauna ungulata dell’Appennino. ''Persegue l’obiettivo della conservazione e dello sviluppo di questo patrimonio anche attraverso il prelievo venatorio selettivo e programmato – hanno spiegato - A questo fine promuove la collaborazione tra mondo venatorio, agricoltori e ambientalisti con la partecipazione di esponenti del settore tecnico-scientifico in un corretto rapporto con le istituzioni e le comunità locali'', ed è l'unica associazione di cacciatori ambientalista riconosciuta dal Ministero

Non solo ma fra le peculiarità di Urca c'è anche quella di realizzare 'corsi sull'etica del cacciatore'' e quella di organizzare giornate ecologiche come quella realizzata domenica.