Città di Castello, nuova donazione del Lions Club Host all'ospedale cittadino

Quattro presidi atti al sostegno dei pazienti ricoverati che necessitano di un posizionamento eretto direttamente dal letto di degenza, vista l'impossibilità ad alzarsi, per concedergli maggiore comfort e per rendere più agevoli i loro gesti quotidiani. In questo consiste l’ultima donazione effettuata dal Lions Club Host Città di Castello a favore del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale tifernate.

La cerimonia di consegna è stata effettuata dal Club giovedì 2 febbraio rappresentato, per l’occasione, dal past president Marcello Fortuna, dalla vicepresidente Catia Cesarotti e dal consigliere Cristina Caldei. Per l’ospedale di Città di Castello erano presenti Gioia Calagreti, dirigente medico della direzione di Presidio Alto Tevere, Leonardo Dinoi, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia, Tiziana Croci, coordinatrice infermieristica media degenza chirurgica, e Lucia Puletti, assistente sanitaria della direzione di Presidio Alto Tevere.

La dottoressa Calagreti, a nome della direzione di Presidio e aziendale, ha ringraziato il Lions Club Host Città di Castello per la donazione che testimonia ancora una volta la "sensibilità di club ed associazioni dell'Alto Tevere a sostegno dell'ospedale di Città di Castello, dei professionisti che qui lavorano e soprattutto dei pazienti ricoverati".