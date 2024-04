Le nozze d'oro di Giuseppe e Franca, un amore lungo mezzo secolo

Un amore lungo mezzo secolo. Giuseppe e Franca festeggiano le nozze d’oro e 50 anni di vita insieme.

"Si sono sposati il 20 aprile 1974 ad Anghiari nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Propositura Insigne. Lui, Giuseppe Picchi, tifernate e “sangiacomino” doc, nato e vissuto a due passi dal teatro degli illuminati, ha lavorato sempre come maestro falegname. Ora è parte attiva del centro sociale Madonna del Latte. Lei, Franca Cesari, originaria di Anghiari ha lavorato per oltre 20 anni con il gruppo Gala (Italcash)", ricorda il Comune di Città di Castello in una nota.

E ancora: "Hanno tirato su una bellissima famiglia con due figli, Eva e Michele, e due splendide nipoti, Adele e Vera. Rappresentano un grande esempio di amore, collaborazione, rispetto reciproco ed impegno sociale. Dalla figlia Eva che è vice presidente associazione Aido, dal figlio Michele che è volontario attivo del gruppo comunale protezione civile".