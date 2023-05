Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore: le vie e gli orari

Ancora lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, rubinetti a secco per ore. Ecco dove e quando. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 8 alle 14 del 22 maggio verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie e zone del Comune di Monte Santa Maria Tiberina: via San Pietro; via San Martino; Vocabolo Paradiso".

Umbra Acque spiega anche che "al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente".