Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore: le zone e gli orari

Nuovi lavori Umbra Acque, rubinetti a secco per ore. Ecco dove e quando. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 8.30 alle 15 di mercoledì 17 maggio verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del comune di Città di Castello: Via Trasimeno frazione San Leo Bastia; Vocabolo Campersalle; Vocabolo Ciupiliano di Sopra; Vocabolo Ciupiliano di Sotto; Vocabolo Martignano; Vocabolo Olmo; Frazione San Pietro A Monte".