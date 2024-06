Città di Castello, traffico interrotto per interventi d'urgenza in via delle Terme

Intervento d'urgenza da questa mattina da parte di una ditta incaricata da Enel distribuzione per la riparazione di cavi di media tensione in via delle Terme, a Città di Castello, all'altezza della centrale di trasformazione.

Al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza dei predetti lavori, è interdetto il transito veicolare e pedonale in Via delle Terme, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Togliatti e via Caduti Forze dell'Ordine posto nei pressi del Cimitero monumentale, e l'incrocio con via Pierangeli.

Inoltre, l'impianto semaforico che regola il traffico al citato incrocio tra via delle Terme, via Togliatti e via Caduti Forze dell'Ordine è stato messo in modalità di funzionamento a lampeggio.

Considerato che i lavori dureranno alcuni giorni, il Comando di Polizia Locale invita i conducenti dei veicoli che transiteranno sulle strade limitrofe alla zona interessata dai lavori ad usare la massima prudenza, rispettando la segnaletica temporanea ivi presente.