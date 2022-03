L' Inner Wheel club di Citta di Castello festeggia i suoi 30 anni

Nella suggestiva cornice del Borgo di Celle, l' Inner Wheel Club di Citta di Castello ha festeggiato il suo trentesimo compleanno . Il club è stato fondato il 25 Marzo 1992 per iniziativa di Luigi Amadei, noto gallerista tifernate, allora presidente del Rotary. In questi 30 anni le socie si sono fatte conoscere ed apprezzare per le numerose iniziative che hanno preso in campo sociale, culturale ed umanitario inserendosi a pieno titolo nel tessuto cittadino e non solo. Hanno sempre mantenuto e valorizzato i rapporti con i club limitrofi, con le rappresentanti distrettuali, nazionali ed internazionali in maniera tale da realizzare gli scopi che l'Inter Wheel si prefigge: amicizia, solidarietà, internazionalità.

Tutto questo è quanto ha evidenziato nel suo discorso di benvenuto la presidente del club, Adele Lanzuolo, dopo aver salutato le autorità presenti.

Il club tifernate ha avuto l'onore di ospitare la presidente internazionale, Ebe Martines Panitteri che ha rivolto sentite parole di elogio.

Lanzuolo ha quindi salutato la governatrice Simona Calai Granelli, la past presidente nazionale, nonché socia, Alessandra Colcelli Gasperini, la pastgGovernatrice Franca De Cesare Romagnoli, le presidenti dei club limitrofi, il presidente del Rotary Massimo Alberti, il presidente del Rotaract e , per le autorità civili fra cui il vicesindaco Giuseppe Bernicchi.

Infine, l' ingresso di due nuove socie, Luisa Felici e Cristina Goracci ha coronato questa significativa celebrazione.

La presidente internazionale, con una delegazione di socie, si è infine recata in Comunedove il Sindaco Luca Secondi le ha dato il suo benvenuto e l'assessore alla cultura Michela Botteghi ha ribadito l'importanza dell'associazionismo per il nostro territorio.