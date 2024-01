La Guinza non sarà più la "grande incompiuta", il 12 febbraio iniziano i lavori di completamento del tracciato

Il prossimo 12 febbraio iniziano i lavori per il completamento della galleria della Guinza, il tanto atteso passaggio dell'Alto Tevere verso le Marche.

A dare l'annuncio è Riccardo Augusto Marchetti, deputato e segretario regionale della Lega: “Il 12 febbraio prossimo sarà una giornata storica per l’Umbria perché finalmente verranno consegnati i lavori per la Galleria della Guinza si tratta di un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del turismo e dell’economia della nostra regione e, dopo trent’anni di promesse disattese dalla sinistra, con la Lega al Governo vedremo la luce in fondo al tunnel".

L'opera è inserita da decenni nel completamento della Due Mari per consentire all’Umbria di uscire dall'isolamento viario e connettersi al resto del Paese. Il completamento dell'opera consentirà all’Alto Tevere, centro produttivo imprescindibile per l’economia regionale, di collegarsi con la vicina provincia di Pesaro-Urbino.

"Sin dall’inizio del mio impegno in politica, da semplice militante della Lega, ho dato battaglia affinché ‘la grande incompiuta’ venisse completata - ricorda Marchetti - ho portato questo tema anche in consiglio comunale a Città di Castello e poi in Parlamento, convinto che un Paese non possa proiettarsi nel futuro se non attraverso infrastrutture efficaci e funzionali".