Un dono per papa Francesco, dalla Bottega Tifernate l'icona della Salus Popoli Romani

“Un’emozione fortissima”. È quanto affermano Stefano e Francesca Lazzari della Bottega Tifernate dopo aver consegnato a papa Francesco la “Salus Populi Romani”, terza opera in pochi anni realizzata per il Santo Padre a Città di Castello dal laboratorio artistico specializzato nella riproduzione di qualsiasi opera su supporto originario grazie ad una tecnica, “Pictografia”, brevettata.

Ieri, in Vaticano durante l’udienza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico della Fondazione memorie audiovisive del cattolicesimo (Mac), l’opera, l’Icona Salus Populi Romani è stata donata a papa Francesco da monsignor, Dario Edoardo Viganò, presidente della Fondazione Mac, che ha illustrato le motivazioni del prezioso e significativo dono. “Prima e al ritorno da ogni viaggio, il Santo Padre si reca nella basilica di Santa Maria Maggiore per una preghiera di fronte alla Madonna. Il suo desiderio, già manifestato pubblicamente, è quello di essere sepolto nella cappella Paolina di Santa Maria Maggiore, per stare per sempre vicino alla Madonna che si dice sia stata dipinta da San Luca. Così, grazie al maestro Stefano Lazzari e a tutto lo staff della Bottega Tifernate, abbiamo pensato di far realizzare la copia esatta dell’opera così che la possa vedere ogni giorno”, ha concluso Viganò.