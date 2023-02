Città di Castello: esce di strada e l'auto si ribalta, paura per una ragazza

Ha perso il controllo del mezzo che si è fermato dopo essersi ribaltato. E' accaduto nella notte, nella zona di Breccione di Trestina, area di confine fra i comuni di Città di Castello e Umbetide.

A restare coinvolta nell'incidente, è stata una vettura, una Fiat '500'', che dopo una curva, è uscita di strada. Il mezzo è rimasto sotto sopra. Sul posto, contattati da altri automobilisti che hanno visto l'incidente, sono arrivati subito i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello.

Gli specialisti hanno soccorso il conducente, una ragazza, e l'hanno estratta dalle lamiere contorte dell'auto.

La giovane è stata poi consegnata nelle mani di medici e infermieri che sono arrivati con un equipaggio del 118. L'altotiberina è stata quindi trasportata in ospedale per effettuare tutte le analisi che in questo caso sono di prassi. Fortunatamente per la giovane, non sarebbero state diagnosticate ferite gravi: se la caverà con qualche giorno di prognosi e tanta paura e un forte spavento per l'uscita di strada.

Sul posto sono arrivate anche le pattuglie del commissariato della polizia di stato per effettuare tutti i rilievi del caso e per agevolare i vigili del fuoco e le persone che fanno parte del soccorso stradale per recuperare l'auto e rimettere la strada in piena sicurezza.