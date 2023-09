IN BREVE Mezzo pesante in fiamme: chiusa strada del valico Bocca Trabaria

Resta ancora chiusa la strada statale 73bis “Di Bocca Trabaria” in prossimità del km 4,100, a San Giustino, dopo che un mezzo pesante è andato fiamme per cause da accertare. Anas e Vigili del Fuoco stanno lavorando da due ore per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Non ci sono feriti. Presenti mezzi speciali per mettere in sicurezza il mezzo pesante. In serata tutto dovrebbe tornare alla normalità.