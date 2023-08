Il volto della bellezza, tre serate all’insegna della moda a Città di Castello

Città di Castello attende l’ormai decennale concorso “Il volto della bellezza” ideato e organizzato da Claudia Chiarioni.

La kermesse, inserita nel cartellone di Estate in città, si svolgerà in piazza Gabriotti. Tre serate per 12 protagoniste, alla prima esperienza in passerella, che indosseranno articoli di alcuni esercizi commerciali della città e zone limitrofe.

Il primo appuntamento si terrà dunque mercoledì 30 agosto alle ore 21, il secondo martedì 5 settembre e infine mercoledì 6 settembre si eleggerà la vincitrice. L’evento, come da tradizione, sarà presentato dalla storica presentatrice Silvia Epi.

Lo scorso anno ha ottenuto il titolo “Il volto della bellezza” la giovane Giada Bartoccioni che sarà presente anche quest’anno in veste di giurata, infatti la giuria per le prime due serata sarà composta dalle vincitrici delle scorse edizioni e per la finalissima sarà composta da persone esperte del settore.

Alla moda si unirà anche il ballo con le esibizioni delle scuole di danza di Città di castello.