Gwyneth Paltrow torna a Città di Castello, l'attrice a passeggio per il centro storico

Gwyneth Paltrow in città alla scoperta delle prelibatezze della tradizione e cucina locale. Non è la prima volta che la bellissima attrice e imprenditrice statunitense (Premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film Shakespeare in Love, nel 2013 donna più bella dell'anno per la rivista People) fa tappa nel centro storico tifernate e si aggira fra le bancarelle del mercato in piazza Gabriotti e Matteotti ed in alcuni luoghi simbolo delle eccellenze gastronomiche e della tradizione agro-alimentare. Cosi è stato in questi ultimi giorni da “Denise”, la celebre “boutique” delle prelibatezze gastronomiche, dove ormai da 63 anni, Fiorella Flavi, per tutti “Denise”, assieme alla figlia, Alessandra Guerrucci, all’interno del mercato coperto, si fa trovare dietro il suo bancone di salumi e formaggi, con il sorriso sulle labbra, garbo e disponibilità verso il cliente.

Pur non conoscendo le svariate lingue si è sempre fatta capire con trucchi e stratagemmi che tuttora utilizza per prendere i clienti per la gola. Prima di tutto ai tifernati ma poi anche a personaggi noti, da Alberto Burri a Monica Bellucci, passando per Marcello Tusco ed ora, Gwyneth Paltrow, tutti attirati dai suoi prodotti tipici. “Gwyneth – precisa con un pizzico di orgoglio “Denise” – da anni spesso in estate ci viene a trovare ed apprezza tutti i nostri prodotti, formaggi, salumi, ed altre specialità: la sua presenza non passa certo inosservata per la bellezza, la gentilezza dei modi ed il sorriso radioso”. Dal mercato coperto al ristorante-trattoria, meta di buongustai e cultori dei piatti a base di tartufi e funghi e non solo, gestito da Cristiano e Marco Cuccarini, il passo è breve: l’attrice statunitense ha fatto tappa anche li per un pranzo nel cuore della città posando sorridente per la foto di rito formato “social” con tutto lo staff del locale che l’ha accolta nel migliore dei modi. “Fa piacere ricevere visite di personaggi conosciuti che ti mettono subito a proprio agio e dimostrano di apprezzare la cucina locale. Una piacevole sorpresa”, dichiarano i titolari Cristiano e Marco Cuccarini. Anche il sindaco, Luca Secondi e l’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri, salutano con soddisfazione "la presenza in città della nota attrice ed icona del cinema e spettacolo internazionale, come un ulteriore conferma della capacità attrattiva in termini turistici del territorio attraverso le bellezze artistiche, culturali, storiche e culinarie, con i prodotti della norcineria e gastronomia locale che non temono confronti. Un onore per la città e comunità tifernate”.