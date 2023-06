Città di Castello, ubriaco alla guida finisce fuori strada: denunciato e dovrà dire addio alla patente

Ubriaco alla guida perde il controllo del mezzo e provoca un incidente. Quando arrivano gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Città di Castello si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest.

Gli agenti hanno risposto a una chiamata che segnalava un incidente sulla E45 all'altezza dello svincolo di accesso alla città. I poliziotti hanno avvicinato il conducente del veicolo, un 31enne del posto, che mostrava evidenti sintomi di alterazione dovuti all’abuso di alcool.

Il ragazzo aveva perso il controllo dell’auto che era andata a impattare contro i cartelli stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze per la propria incolumità. Gli operatori, a quel punto, hanno avviato le procedure per sottoporlo alla prova dell’etilometro; il 31enne ha però rifiutato di effettuare il test.

Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.