Fermato da Carabinieri e trovato ubriaco alla guida, nei guai un tifernate

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hannos volto un servizio di controllo nnotturno del territorio fermando diversi automobilisti e denunciandone cinque per violazioni al codice della strada e del codice penale.

Un 44enne di Città di Castello è stato trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore a 2.0 grammi per litro (il massimo consentito è 0,5) ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica.