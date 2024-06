Guida con una patente falsa, fermato al posto di blocco e denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Città di Castello hanno controllato e denunciato un 28enne albanese per il reato di falsità materiale.

Il 28enne, alla richiesta degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di esibire la patente di guida, ha esibito un documento di guida albanese che, fin da subito, ha insospettito i poliziotti per via di alcune difformità. Da un più attento controllo visivo del documento, i poliziotti hanno poi riscontrato che il documento era falso.

Oltre alla denuncia al 28enne è stata anche contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per guida senza patente, con contestuale sanzione pecuniaria di 5.100 euro ed il relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati 12 posti di controllo per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite. Il personale impiegato ha effettuato controlli delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo della quiete pubblica; i pattugliamenti sono poi stati estesi capillarmente anche alle aree residenziali periferiche. Nel corso delle attività di prevenzione gli agenti hanno identificato 239 persone e sottoposto a verifica 160 veicoli.