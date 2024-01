Da Umbertide a New York per coronare il sogno della danza, Gaia Giovannoni ricevuta dal sindaco Carizia

I sogni vanno spesso inseguiti, perché a volte possono diventare delle bellissime ed incredibili realtà, in particolare se accompagnati da una grande dedizione allo studio e da un impegno continuo e costante. La ballerina Gaia Giovannoni, allieva di diciassette anni della scuola di ballo Danza Nov’Art, il 2 dicembre ha preso parte al “MAD Competition” a Milano. La giovane promessa si è esibita in una coreografia di ballo contemporaneo pensata e realizzata minuziosamente dalle sue due insegnanti, Silvia Orlandi e Eleonora Forlucci.

Gaia ha conquistato il primo posto della categoria senior, aggiudicandosi ben cinque borse di studio, tra cui una vacanza studio presso la Joffrey Dance Academy di New York. Questa rinomata scuola, fondata dal noto ballerino di fama mondiale Robert Joffrey, propone un eccellente piano di studi accademico in grado di formare professionisti nel mondo della danza.

Presso il palazzo comunale Gaia, insieme alle sue maestre, è stata ricevuta dal sindaco Luca Carizia, che l'ha accolta con grande gioia e soddisfazione, porgendole le più sentite congratulazioni da parte di tutta l'amministrazione per questa altra grande opportunità per la talentuosa ballerina umbertidese, per la quale si stanno aprendo le porte di importantissimi palcoscenici mondiali.