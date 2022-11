Furti a raffica in tutta la vallata: ladri a Cerbara, Lama e Pieve Santo Stefano

Furti a raffica in Altoetevere umbro e in Valtiberina toscana.

Secondo quanto segnalato nei social, pare che ci siano stati dei colpi nella zona di Cerbara, Lama e San Giustino. Nei primi due i ladri sono entrati nel tardo pomeriggio, quando il sole è appena tramontato, aiutati anche dall'assenza dei proprietari. Mentre a San Giustino pare che il colpo si stato messo a segno tra le 21 e 22 nella zona vicino al Roccolo. Anche in questo caso gli inquilini erano lontani dall'appartamento.

Infine a Pieve Santo Stefano, invece, i ladri sono stati messi in fuga dall'arrivo del figlio, un carabiniere forestale che presta servizio in provincia di Forlì-Cesena, che li ha inseguiti per il centro storico del paese: pare che uno dei tre, brandendo un oggetto contundente,m lo abbia minacciato. Poi i tre son riusciti a scappare, facendo perdere le loro tracce.

Secondo una prima ricostruzione pare che i malviventi sarebbero entrati nella casa, forzando una porta a piano terra. L'arrivo, anticipato, del ragazzo, ha fatto si che i malviventi non portassero via un bottino ingente: infatti si sono allontanati solamente con una collana.