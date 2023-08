Memoria dell'Assunta al santuario di Canoscio, tre giorni di festa e celebrazioni religiose

Martedì 15 agosto la Chiesa celebra la solennità dell’Assunzione della Vergine Maria. Come é tradizione tantissimi fedeli saliranno al colle di Canoscio, sulle colline sopra Trestina, per pregare Maria e per passare il ferragosto negli spazi adiacenti la basilica dedicata all’Assunta.

Nel santuario della Madonna del Transito a Canoscio si celebra in questi giorni la novena in preparazione alla festa.

Lunedì 14 agosto alle ore 21 si svolgerà la processione dalla Pieve di Canoscio fino al Santuario.

Il giorno della festa, martedì 15 agosto, si celebreranno le sante messe alle ore 7, 8 , 9.30, 11, 16.30 e 18. Alle ore 11 la celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Città di Castello monsignor Luciano Paolucci Bedini.

Il giorno seguente, mercoledì 16 agosto, protagonisti della festa saranno i bambini: dopo ogni santa messa - ore 9, 11, 16.30 e 18 - ci sarà la benedizione a loro dedicata.

Durante tutto il periodo della festa i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni.