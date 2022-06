Evade dai domiciliari e fa un giro in auto per Città di Castello: arrestato

Evade dai domiciliari e se ne va in giro per Città di Castello in auto, ma quando rientra trova gli agenti del Commissariato ad aspettarlo e finisce in manette.

I poliziotti del Commissariato di Città di Castello hanno effettuaot un controllo su un cittadino italiano di 46 anni sottoposto agli arresti domiciliari.

Arrivati di fronte all’ingresso dell’abitazione, gli agenti hanno notato l’assenza del campanello, hanno bussato alla porta e chiamato l'uomo, senza ricevere risposta.

Dopo un quarto d’ora, i poliziotti hanno visto sopraggiungere il 46enne alla guida della sua autovettura e alle domande degli agenti sul motivo dell’allontanamento, l’uomo non ha esibito né l'autorizzazione del giudice a lasciare l'abitazione né una giustificazione valida per il suo momentaneo allontanamento.

Per questo il 46enne è stato arrestato per il reato di evasione.