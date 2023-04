E45, camion in avaria: autista sottoposto all'etilometro, multa e punti tagliati

Camion in avaria sulla E45, l'etilometro 'suona' e scatta la multa per il conducente. È successo all'altezza di Città di Castello. Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per aiutare il conducente di un autotreno che aveva segnalato l’avaria del veicolo dovuta all’impatto con un oggetto metallico presente sulla carreggiata.

I poliziotti, spiega la Questura di Perugia, dopo aver segnalato la presenza del mezzo, rallentando il traffico in sicurezza, hanno eseguito gli accertamenti sull’autotreno, identificando il conducente che è stato anche sottoposto alla prova dell’etilometro con esito positivo.

L'autista del veicolo industriale è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,48. L'uomo è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 186-bis del Codice della Strada con una sanzione amministrativa di 168 euro e con la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Le regole del Codice della Strada

La polizia stradale spiega che l’articolo 186-bis del Codice della Strada stabilisce dei limiti più rigidi per quanto riguarda l’assunzione di bevande alcoliche da parte di alcune categorie di conducenti, più esposte al rischio di incidente stradale.

Le categorie richiamate nella normativa sono:

• I giovani di età inferiore a 21 anni;

• I neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida categoria B;

• Tutti coloro che si trovano alla guida di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati.