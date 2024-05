Ospedale Umbertide, donato un videolaringoscopio per il Pronto soccorso

Un videolaringoscopio è stato donato al Pronto soccorso dell'ospedale di Umbertide dall'associazione "Per sempre Noi". La cerimonia di consegna si è svolta oggi, giovedì 16 maggio, presso il Pronto soccorso dell'ospedale alla presenza del presidente dell'associazione Francesco Bondi, del direttore del Presidio ospedaliero Alto Tevere, Silvio Pasqui, del direttore della struttura complessa di Pronto Soccorso del presidio dell'Alto Tevere, Mario Gildoni, del coordinatore Pronto soccorso Fabio Falcini, del coordinatore infermieristico della Direzione di Presidio Gilberto Baracchini, e di alcuni membri dell’associazione.

"L’associazione ‘Per Sempre Noi’ – ha spiegato Francesco Bondi – è da più di 10 attiva nel territorio umbertidese ed organizza eventi annuali il cui ricavato viene sempre utilizzato a scopo benefico. Nasce dal ricordo di un amico che non c’è più, Riccardo Bianchi, prematuramente scomparso per una terribile malattia nel 2013, a soli 32 anni, lasciando gli amici nello sconforto, poi trasformato in energia da spendere in attività socialmente utili. Con questa donazione, il servizio di emergenza umbertidese viene potenziato con uno strumento prezioso: la videolaringoscopia, infatti, utilizza la tecnologia della videocamera per visualizzare le strutture delle vie aeree e facilitare l'intubazione endotracheale, quando purtroppo necessaria, ed è associata a un minor numero di tentativi falliti e complicanze".

"A nome della direzione di Presidio e Aziendale – ha replicato Silvio Pasqui – ringrazio il presidente Bondi e tutta l'associazione che con questa donazione ha contribuito, grazie a questa nuova strumentazione, al miglioramento del lavoro di un servizio importante come il Pronto Soccorso. Le associazioni del territorio anche in questa occasione sono portatori di dimostrazioni di affetto e vicinanza al nostro territorio ed ai pazienti che afferiscono ai nostri servizi".

"Ringrazio l'associazione ‘Per Sempre Noi’ per la preziosa donazione a favore del Pronto Soccorso di Umbertide, segno importante della vicinanza nei confronti delle strutture sanitarie territoriali", ha affermato, infine, Mario Gildoni.