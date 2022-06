Domenica 12 giugno a Città di Castello si vota per i referendum abrogativi in 57 seggi: 31.805 i tifernati chiamati alle urne

Sono 31.805 i tifernati chiamati alle urne per i referendum abrogativi di domenica 12 giugno 2022, con i 57 seggi allestiti nel territorio di Città di Castello dal Servizio Elettorale del Comune che saranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Le femmine sono ancora in maggioranza, con 16.450 aventi diritto al voto, a fronte di 15.355 maschi. Gli elettori tifernati residenti all’estero che voteranno per corrispondenza sono in totale 2.070, più maschi (1.051), che femmine (1.019). A poter votare per la prima volta sono 217 elettori, 118 femmine e 99 maschi, tra i quali l’elettrice più giovane compirà 18 anni proprio domenica 12 giugno. Il tifernate più anziano chiamato alle urne è una donna di 104 anni, che guida idealmente il gruppo dei 18 ultracentenari, di cui 6 maschi e 12 femmine.

Seggi. Per consentire l’esercizio del diritto di voto saranno allestiti 54 seggi ordinari e 3 seggi speciali: il 47 bis all’ospedale; il 47 ter con personale medico nel ruolo di scrutatore per raccogliere a domicilio le schede degli elettori contagiati dal Covid-19; il 41 bis all’Asp Muzi Betti, che si occuperà questa volta anche di far partecipare alla consultazione gli elettori costretti a casa da patologie gravi. Il seggio più piccolo continua ad essere a Petrelle, con 205 elettori, mentre il più numeroso stavolta è il numero 5 alla scuola elementare nord di via Cadibona, nel quartiere La Tina, con 802 aventi diritto al voto. Alcuni cittadini avranno a disposizione seggi ubicati in luoghi diversi rispetto a quelli abituali per la concomitanza con i lavori di ristrutturazione in corso in alcune sedi: gli elettori delle sezioni 9,10,14 della scuola dell’infanzia di Montedoro potranno esercitare il proprio diritto di voto presso la scuola primaria di Montedoro; quelli delle sezioni 20 e 21 della scuola primaria di Userna dovranno recarsi alla scuola primaria di Riosecco; gli elettori delle sezioni 36,50,52,53 della scuola primaria di Trestina, della sezione 39 di Badia Petroia e della sezione 44 dell’ex scuola materna di Lugnano voteranno alla scuola secondaria di secondo grado di Trestina.

Certificazioni mediche. Per tutti coloro che non potessero lasciare il domicilio per gravi patologie, per Covid 19, oltre che per quanti abbiano necessità di essere accompagnati nella cabina per votare, il Distretto Alto Tevere dell’Usl Umbria 1 ha attivato presso il Centro di Salute in via Vasari un servizio di rilascio delle certificazioni necessarie con un medico autorizzato, che sarà a disposizione degli utenti dalle ore 8.30 alle ore 10.30 di domenica 12 giugno.

Trasporto al seggio. Come per ogni consultazione, il Comune metterà a disposizione un servizio di trasporto pubblico ai seggi, con un veicolo idoneo per persone con disabilità e per gli anziani, che sarà utilizzabile domenica 12 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Il trasferimento potrà essere prenotato al numero di telefono 339.7383277.

Disposizioni per gli elettori. Con la responsabile Daniela Salacchi, il Servizio Elettorale comunale chiarisce che l’uso della mascherina è fortemente raccomandato per gli elettori che si presenteranno ai seggi. E’ rimesso alla responsabilità di ciascun avente diritto al voto il rispetto delle regole basilari di prevenzione anti-Covid 19, come evitare di uscire di casa per raggiungere il seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi.

Orari di apertura al pubblico. Per consentire ai cittadini le operazioni necessarie a partecipare al voto, con particolare riferimento al rilascio delle tessere elettorali che i possessori sono invitati a controllare, l’Ufficio Elettorale del Comune osserverà orari di apertura al pubblico prolungati. Gli aventi diritto al voto e i loro familiari potranno rivolgersi al personale dell’ente nella sede di via XI Settembre n.41, nel quartiere San Giacomo, sabato 11 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (con orario continuato); domenica 12 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 (con orario continuato). Gli elettori potranno recarsi anche alla delegazione comunale di Trestina in via Unione Sovietica n.13 sabato 11 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; domenica 12 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00.

Duplicati tessera elettorale. L’Ufficio Elettorale ricorda che il duplicato della tessera elettorale, per il quale sarà necessario presentarsi al personale muniti di documento d'identità valido, potrà essere rilasciato in caso di deterioramento o smarrimento (previa apposita dichiarazione dell'interessato ed eventuale restituzione della tessera danneggiata); in caso di furto (con presentazione della denuncia depositata presso i competenti uffici di pubblica sicurezza); in caso di esaurimento degli spazi (consegnando la tessera esaurita); in caso di nuova residenza nel Comune con provenienza da altro Comune (presentandosi muniti del-la tessera elettorale del Comune di vecchia residenza). Nel caso di variazione dell’indirizzo di residenza all'interno del Comune, verrà trasmesso per posta un tagliando adesivo ripor-tante le relative informazioni da incollare nell'apposito spazio all'interno della tessera. In caso di mancato recapito, l’elettore è pregato di ritiralo presso l'Ufficio elettorale di via XI settembre n.41. La tessera elettorale potrà essere ritirata anche per conto dei familiari.

Informazioni. Per informazioni sarà possibile rivolgersi in orario di ufficio ai numeri di telefono 075.8529242 e 075.8529397 o contattare il personale via fax 075.8552306 e via mail elettora-le@comune.cittadicastello.pg.it.